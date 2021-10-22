الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان في ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة

محافظ مطروح ووزير
محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في ماراثون الدراجات بالمهرجان الرياضي الذي تم تنظيمه بمدينة النجيلة بمشاركة 500 متسابق بمسافة 3 كيلو . 

والتقط محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة صورا تذكارية مع المشاركين في المهرجان الرياضي الذي اقيم في مدينة النجيلة غرب مطروح.، جاء ذلك  بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح وبمشاركة 500 متسابق. 

 

محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل، مساء أمس الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة،عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 

-  بحث أوضاع مراكز الشباب 

وعقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعاً لبحث الاوضاع الراهنة علي صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والنائبه سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

 

وتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال تطوير لحقت بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلي أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
ماراثون الدراجات بمدينة النجيلة
محافظ مطروح الشباب والرياضة مجلس النواب وزير الشباب والرياضة انطلاق ماراثون للدراجات

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