الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن الجرعة المعززة الإضافية من لقاح كورونا

جرعة معززة من لقاح
جرعة معززة من لقاح كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) عن موافقتها، بحصول الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ لقاحات COVID-19، بإمكانهم الحصول على جرعة معززة إضافية من لقاح كورونا.

ومن المقرر أن توافق وزارة الصحة الفيدرالية، على جرعات إضافية معتمدة للقاحات مودرن وجونسون آند جونسون للتطعيم بها هذا الأسبوع.

جرعة معززة 

كما أوصي المسئولون، بحصول المواطنين، على جرعة معززة من إنتاج شركة مختلفة عن تلك التى تلقوا منها اللقاح في البداية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

يأتي ذلك بعد أن قدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بيانات في اجتماع اللجنة الاستشارية لإدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، يوم الجمعة الماضي،  تظهر أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح Covid من جونسون آند جونسون، أصبحت لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة، عندما حصلوا على جرعة معززة من لقاحات Pfizer-BioNTech أو Moderna.

وفي السابق، حذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين من مطابقة اللقاحات من أي من الشركات المصنعة للقاحات الثلاثة.

ولكن يبدو أن موقف المنظمة تغير، بعدما ظهر تقرير جديد للمعاهد الوطنية للصحة، يفيد بأن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا من جونسون آند جونسون، لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة إذا كانت الجرعة المعززة من شركات مختلفة للقاح مثل Pfizer أو Moderna.

زيادة مستويات الأجسام المضادة

فوجد التقرير أنه عندما تلقى متلقو لقاح J&J جرعة ثانية، زادت مستويات الأجسام المضادة لديهم أربعة أضعاف خلال أسبوعين.

وبالمقارنة، عندما حصلوا على جرعة معززة من لقاح كورونا "موديرنا"، ارتفعت مستويات الأجسام المضادة لديهم بمقدار 76 ضعفًا خلال نفس الفترة الزمنية. 

وقد شهد الأمريكيون الذين تلقوا جرعتين من Pfizer زيادة مستويات الأجسام المضادة لديهم بمقدار 21 ضعفًا بعد جرعة ثالثة من Pfizer.

لكن أولئك الذين حصلوا على جرعة معززة من لقاح موديرنا زادت مستويات الأجسام المضادة لديهم 32 ضعفًا على مدى 14 يومًا.

من يحتاج إلي جرعة معززة من كورونا؟

وقد أعلن البيت الأبيض في أواخر أغسطس، عن خططه لإطلاق جرعات معززة لجميع الأمريكيين اعتبارًا من 20 سبتمبر، بينما رفض مسئولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ذلك، مشيرين إلى وجود القليل من الأدلة على أن البالغين الأصحاء يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد.

ففي البداية، تمت الموافقة على تلقى الجرعات المعززة للأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة فقط، قبل الموافقة على جرعة ثالثة من Pfizer، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق، وأولئك  الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا المعرضين لخطر كبير بسبب الظروف الأساسية أو وظائفهم.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية جرعة معززة كورونا جونسون آند جونسون لقاحات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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