ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-10-2021 لدى البنوك المصرية

عاود سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك، الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 21/10/ 2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجارى.



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-10-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.47 جنيه و51.820 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 51.8136 جنيه و52.125 جنيه، حيث بلغ سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 51.862 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.321 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 49.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.197 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" بلغ سعر الشراء 49.40 جنيه وبلغ سعر البيع 52.196 جنيه.



وارتفع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري لـ 49.2443 جنيه للشراء و 52.197 جنيه للبيع، وارتفع سعر دينار كويتي "تحويل" لـ 49.2443 جنيه للشراء، ولـ 52.197 جنيه للبيع.



وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و 52.222جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3188 جنيه للبيع.



كانت دولة الكويت قد بدأت تطبيق المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين، وذلك على خلفية تسارع عملية تطعيم مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، وتسجيلها أدنى معدلات الإصابة بين مواطنيها.

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وتشمل المرحلة الخامس من تلك الخطة عودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية اعتبارًا من صلاة يوم الجمعة المقبل، السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كل الأماكن المغلقة، فضلًا عن السماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بلبس الكمامة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.