سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-10-2021 فى البنوك المصرية

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الدولار، اليوم الخميس، فى البنوك مقابل الجنيه، حيث أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك المصرية، وذلك رغم إنخفاض السعر بمقدار قرش واحد فقط، حيث بلغ 15،70 جنيه، اليوم الخميس؛ بسبب توفير كميات العملة اللازمة من البنوك، لسد احتياجات المتعاملين فى السوق المصرفى، من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات.

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك مقابل الجنيه

فى ذات السياق، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، حسب آلية العرض والطلب، مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فى البنوك العامة والاستثمارية وشركات الصرافة، خاصة مع تدفقات العملة من المصريين العاملين في الخارج، مما ساهم في توفير الدولار بالسوق المحلية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء، بينما سجل 15،65 للبيع .

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي

وكذلك فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

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سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم

فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.