الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو ومينسك تمددان اتفاقية نشر منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

وقع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، على بروتوكولات لتمديد شروط الاتفاقيات الخاصة بنشر منشأتين عسكريتين روسيتين على أراضي جمهورية بيلاروسا.

وقال شويجو بهذا الصدد: "وقعنا اليوم مع زميلي البيلاروسي بروتوكولات بشأن تمديد شروط الاتفاقات الخاصة بنشر منشأتين عسكريتين روسيتين على أراضي جمهورية بيلاروسا، وهي مركز إنذار الهجوم الصاروخي في مدينة "بارانوفيتشي" ومحطة إرسال لاسكي تابعة لسلاح البحرية في مدينة فيليكا".

وأضاف وزير الدفاع الروسي:" أن نتائج اجتماع اليوم أكدت مرة أخرى وحدة توجهات وزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروس للتعاون في مجال الدفاع، وتركيزنا على حل المهام العملية لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية".

يُذكر أن التوقيع على هذه الوثائق جرى خلال اجتماع مشترك لهيئتي قيادة وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية في موسكو.

وكان الرئيسان الروسي والبيلاروسي، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، أعلنا في 9 سبتمبر الماضي توطيد التكامل الاقتصادي بين بلديهما، حيث تم توقيع حزمة من 28 برنامجاً من أجل تعزيز "اتحاد روسيا وبيلاروسا" والتحالف السياسي - الاقتصادي، الذي تم توقيعه في العام 1999.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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