الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكهرباء»: 16 ألفًا و950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الكهرباء
الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، تبلغ 16 ألفا و950 ميجاوات.

 وأشار المرصد، إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وذكر المرصد في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 27 ألف ميجاوات، مقابل 26 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و755 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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