الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى زيادة نفقة «زينة» ضد «أحمد عز» لـ21 ديسمبر

زينة واحمد عز
زينة واحمد عز

أجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، دعوى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز، لجلسة 21 ديسمبر المقبل. 

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

تأجيل ديسمبر أحمد عز نفقة الفنانة زينة محكمة مستأنف الأسرة الفنان أحمد عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

«تاج الدين»: لم نصل ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» حتى الآن

محمد الباز: أحداث يناير كبدت الدولة خسائر كبيرة وضمت النبلاء والأوباش

«أمطار حتى السبت».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: لم نرصد وصول متحور كورونا الجديد «AY4.2» إلى مصر

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

«مسجلة خطر وشيكولاتة».. مدرسة بالجيزة تحبط محاولة اختطاف أطفال من على بابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الكويت تدعو لتفعيل الآليات الدولية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي