مقاتلتان روسيتان تمنعان طائرتين أمريكيتين من دخول المجال الجوى فوق البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية ، عن أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-30" رافقتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من طراز "B-1B" فوق البحر الأسود، ومنعتهما من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

وذكر بيان لمركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الرادارات الروسية رصدت أهدافًا فوق البحر الأسود، أمس 19 أكتوبر الجاري، كانت تقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان، "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود دولة، أُرسلت طائرتان مقاتلتان من طراز "سو- 30" من القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود إلى الجو".

وأوضح أنه تم تحديد الأهداف على أنها قاذفتين أمريكيتين من طراز "B -1B" وطائرتي نقل "كي إس-135"، مشيرا إلى أن المقاتلتين الروسيتين رافقتا الأهداف الأمريكية فوق البحر الأسود.

ونوه المركز الروسي في بيانه إلى أنه بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى قاعدتها ولم يُسمح بانتهاك الحدود.