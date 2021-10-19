افتتاح مركز دوائي مصري بأوغندا

افتتح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مركزًا دوائيًا «صيدلية» تحت مسمى "وادي النيل بنتا"، بالمركز الطبي المصري الأفريقي بمدينة جنجا بجمهورية أوغندا، وشارك فى الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية.

وكانت الشركة المصرية وادى النيل بنتا (WNP) قد أنشأت المركز ضمن الخطة التي تستهدف إنشاء مجموعة صيدليات ومراكز طبية بأفريقيا.

وبدأ المركز الطبي في استقبال المرضى منذ بداية سبتمبر الماضى وأصبح رمزاً وإسهاماً مصرياً في أفريقيا.

وأكد الدكتور تامر عصام، خلال الافتتاح، على دعم الهيئة التام للشركات المصرية، والحرص على تعزيز سبل التعاون المصري الأفريقي، وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للعمل الأفريقي.

فيما أشادت الشركة بالدور الذي تلعبه الهيئة في تيسير وتعجيل الإجراءات، وتقديم كامل الدعم للشركات، والحرص على زيادة صادرات قطاع الدواء للأسواق العالمية، وبصفة خاصة السوق الأفريقية؛ لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة لدعم صادرات الدواء المصرية للخارج، وفي ضوء حرص الهيئة على تعزيز دور مصر الإقليمي، ودعم القطاع الدوائي بالدول الأفريقية الشقيقة، وإيمانا بدور مصر الريادي بالقارة السمراء.

ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية بأوغندا.

وأضاف "مجاهد" أنه من المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركزي الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا.

وذكر مجاهد أن المركز الطبي المصري AFRI Egypt تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

وأكد "مجاهد" حرص مصر على تقديم كافة سبهيئة الدواء المصرية تفتتح مركز دوائي مصري أفريقي بأوغندا.

افتتح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مركز دوائي «صيدلية» تحت مسمى "وادي النيل بنتا"، بالمركز الطبي المصري الأفريقي بمدينة جنجا بجمهورية أوغندا، وشارك فى الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية.

وكانت الشركة المصرية وادى النيل بنتا (WNP) قد أنشأت المركز ضمن الخطة التي تستهدف إنشاء مجموعة صيدليات ومراكز طبية بأفريقيا، هذا وقد بدأ المركز الطبي في استقبال المرضى منذ بداية سبتمبر الماضى وأصبح رمزاً وإسهاماً مصرياً في أفريقيا.

وأكد الدكتور تامر عصام، خلال الافتتاح، على دعم الهيئة التام للشركات المصرية، والحرص على تعزيز سبل التعاون المصري الأفريقي، وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للعمل الأفريقي.

فيما أشادت الشركة بالدور الذي تلعبه الهيئة في تيسير وتعجيل الإجراءات، وتقديم كامل الدعم للشركات، والحرص على زيادة صادرات قطاع الدواء للأسواق العالمية، وبصفة خاصة السوق الأفريقية؛ لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة لدعم صادرات الدواء المصرية للخارج، وفي ضوء حرص الهيئة على تعزيز دور مصر الإقليمي، ودعم القطاع الدوائي بالدول الأفريقية الشقيقة، وإيمانا بدور مصر الريادي بالقارة السمراء.

وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح أمس الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية باوغندا.

وأضاف "مجاهد" أنه من المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركزي الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا.

وذكر مجاهد أن المركز الطبي المصري AFRI Egypt تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

وأكد "مجاهد" حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.ل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.