الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية بشمال سيناء لرعاية الأطفال والنساء

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، تنفيذ أنشطة مشروع بيئة أمنة ومحفزة للأطفال والنساء بسيناء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر) وبتمويل من الحكومة اليابانية.

وأكدت الهلال الهلال الأحمر المصري عبر موقعها الإلكتروني، أن القافلة الطبية بمحافظة شمال سيناء شملت تخصصات (باطنة- أطفال – رمد – أنف وأذن – جلدية – نساء وتوليد – عظام - أشعة - تحاليل).

وأوضحت أن القافلة استهدفت مناطق (العريش - الشيخ زويد) حيث وصل عدد المستفيدين (1180 مستفيدا) من خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني، بجانب المستفيدين من باقي الخدمات الطبية كالأشعة – التحاليل الطبية، إضافة لأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال التي ناقشت الحد من العنف ونشر ثقافة السلام والعمل على توفير بيئة داعمة، وكذلك خدمات التوعية الصحية التي ناقشت طرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا، والنظافة العام للمستفيدين من خدمات القافلة الطبية.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، أن جمعية الهلال تعمل على الجهود التطوعية بهدف تقوية أواصر المجتمع عبر تعزيز فكرة مساعدة الأشخاص الأضعف والأشد احتياجًا، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم على مواجهة الحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث.

ويشكل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية جزءًا من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويعملان بتعاون وثيق لتقديم الدعم الإنساني ويبذلان الجهود للمّ شمل العائلات أو إعادة الاتصال بين أفرادها بعد تشتت شملهم نتيجة النزاع وأعمال العنف الأخرى في المنطقة. وتلتزم المنظمتان في أعمالهما الإنسانية بمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال التي تسترشد بها الحركة.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.