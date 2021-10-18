الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدواء المصرية: تسليم شهادات دورة «المشاريع الاحترافية» للعاملين

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قامت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشي رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بتسليم شهادات دورة إدارة المشاريع الاحترافية للعاملين بالإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات لأفضل الممارسات لإدارة البرامج والمشاريع، وتدريبهم على اتخاذ القرارات المناسبة وتحسين أساليب الإدارة بما ينعكس على الأداء الوظيفي.

وأوضحت أنه يأتى ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة العمل الرقابي بمعامل الإدارة المركزية للرقابة الدوائية ومن أجل تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، والمعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتوفير كوادر مؤهلة على أعلى المستويات قادرة على تسيير العمل طبقا لنظم الإدارة العالمية واتساقًا مع توجه هيئة الدواء المصرية للاستثمار في الموارد البشرية كونه أعلى أنواع الاستثمار قيمة ومردودًا.

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وفى سياق آخر شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام للدواء، والذي تنظمه "مؤسسة الأهرام"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة أ.د محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والذي عقد على مدار يومين بفندق الماسة، تحت عنوان «توطين صناعة الدواء في مصر»، بمشاركة كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، وحضور عدد من كبار مسئولي الدولة.

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وشاركت د. رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات بهيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة التي جاءت تحت عنوان: «الرقمنة وصناعة المستقبل في مجال الرعاية الصحية لدعم مصر كمركز إقليمي لصناعة لدواء»، وأكدت حرص الهيئة على التحول الرقمي، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ لرفع كفاءة العمل، وتيسير أداء الإدارات المختلفة، وسعي الهيئة لتحقيق الشفافية، وأضافت أنه تم بالفعل الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالعديد من الإدارات المختلفة بالهيئة، ويتم العمل على إنجاز الباقي خلال الفترة المقبلة.

فيما شاركت د. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بهيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة التي جاءت بعنوان: «مستقبل الصادرات الدوائية لدعم مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء»، وأكدت أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الاستثمارات الجادة، ودعم وتشجيع التصدير.

الدكتورة رشا زيادة هيئة الدواء المصرية شئون التطوير الفني تنمية القدرات دورة إدارة المشاريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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