الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تموينية على الأسواق والمخابز فى البحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية. 

 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط :-٤٠ كيلو لحوم مجمدة ومفرومة منتهية الصلاحية.

 

كما تم ضبط ١٢ كيلو بسطرمة و ٧كيلو جرام وراك دواجن متغيرة الخواص و ٢  كيلو جمبري وأيضا ٢ كيلو كبدة مجمدة منتهية الصلاحية. 

 

كما تمكنت الحملة من ضبط ١٩٥٠ كيلو دقيق فاخر، و١٢٠ كيلو كاتشب طماطم، و٥٠٠  زجاجة مياه معدنية بدون فواتير، و١٠٠ كيلو أرز معبأ بدون بيانات،و٣٩ كيلو سمسم معبأ جميعهم مجهولين المصدر.

 

كما تم ضبط ٢٥ كيلو عدس وكذلك ٤٢   كيلو دقيق فاخر معبأ و ١٠  كيلو أرز معبأ و ٥٦  كيلو ذره فيشار معبأ مجهولين المصدر وبدون بيانات.

 

وتم ضبط ١٠  كيلو لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي، و٤ محلات تقوم ببيع حلاوة المولد غير مدون عليها أي علامات أو بيانات بقيمة قدرها ٧٠ كجم، و٤ تجار قاموا بالضرب الوهمي لسلع تموينية وضبط تاجر تمويني قام بغلق المحل أثناء أوقات العمل، و١٥ شيكارة كبريت زراعي زنة الشيكارة ٤٠ كجم مجهولة المصدر، و٩ محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع، وتم تحرير ١٩ محضر وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين. 

الداخلية البحيرة مباحث التموين التجارة الداخلية محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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