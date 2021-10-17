تسوية مستحقات مصرى بالسعودية أبرزها.. حصاد القوى العاملة اليوم

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عدد من الأحداث، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "هشام.م.أ" وبلغ إجمالي مستحقاته 10 آلاف و549 ريالا سعوديا أي ما يوازي 44 ألفا و200 جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "هشام.م.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

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كما أعلن الوزير، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، 42 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 401 شاب مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

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فيما أعلن محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بـ 2 حملة تفتيش شامل ، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً، قامت المديرية بصرف 2 منحة مولود لـ 2 عمال بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً.

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