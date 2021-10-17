«القوى العاملة»: تحصيل 44 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "هشام.م.أ" وبلغ إجمالي مستحقاته 10 آلاف و549 ريالا سعوديا أي ما يوازي 44 ألفا و200 جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "هشام.م.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود القائم رعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه بالتفاوض وديا مع شركة بن لادن نجح المكتب التمثيل العمالي بجده في الحصول علي مستحقات" هشام.م.أ" ويعمل بالشركة، وبلغت مستحقاته 10549 ألف ريال وتم صرف الشيك من خلال توكيل لابن عمته نظرا لتواجده بمصر لحصوله علي تأشيرة خروج نهائي.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و 842 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنه بتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة المشارف العربية بجده للحصول على مستحقات المواطن المصري البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، ونجح في الحصول عليها وبلغت ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا ، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.