«القوى العاملة» تعين 42 شابًا بشمال سيناء خلال سبتمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، 42 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 401 شاب مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قد عينت 29 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 166 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

كما قامت المديرية، باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و 13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قامت بتعيين 26 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 102 شاب مسجلين من راغبي العمل، خلال شهر يوليو الماضي.