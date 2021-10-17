«قوى عاملة شمال سيناء»: التفتيش العمالي على 125 منشأة

أعلن محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بـ 2 حملة تفتيش شامل ، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً، قامت المديرية بصرف 2 منحة مولود لـ 2 عمال بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً.

كما قامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وكانت المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 141 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل ، وتلقى 4 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 7 منشآت يعمل بها 2047 عاملا.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد الأقارب لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحتي مولود لـ لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه ، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 529 عاملاً.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.