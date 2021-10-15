ارتفاع معدلات التطعيم وإقرار جرعات إضافية ضد كورونا في عدة دول

شهدت العديد من دول العالم ارتفاع نسب ومعدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت البدء في تقديم جرعات معززة لجميع المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19. وقال هيونيك في تصريحات للإذاعة الدنماركية، نشرت على موقعها الاكتروني "وفقًا لخطتنا الخاصة بإدخال جرعة اللقاح الثالثة، ستتم دعوة جميع مواطني الدنمارك للتلقيح بعد 6 أشهر و 14 يومًا بعد الحصول على جرعة اللقاح الثانية".

وحتى الآن، تتوفر جرعات معززة من كوفيد-19 في الدنمارك لمرضى دور رعاية المسنين وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ومن المتوقع أن يحصل حوالي نصف مليون من أكثر من 5.8 مليون دنماركي على جرعة معززة في الأشهر القليلة المقبلة. واعتبارًا من أوائل أكتوبر، تم تطعيم حوالي 70% من سكان الدنمارك بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وفي سريلانكا، بدأت السلطات الصحية في سريلانكا بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا ضد فيروس كورونا في الوقت الذي توسع فيه البلاد برنامج التلقيح الطلاب. وذكرت وزارة الصحة السريلانكية على موقعها الإلكتروني أنه بعد أن بدأت بتلقيح كبار السن، لقحت الآن 57 في المائة من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وبدأت السلطات الصحية في تطعيم 24 ألف شخص في الفئة العمرية 18-19 عامًا بلقاح "فايزر" بدء من اليوم الجمعة في العاصمة كولومبو وضواحيها. ويقول المسؤولون إن عمليات التطعيم في كولومبو ستكتمل في غضون 21 يومًا وسيبدأون في إعطاء جرعات في أجزاء أخرى من البلاد الأسبوع المقبل.

وأغلت سريلانكا الإغلاق الذي استمر لمدة 6 أسابيع في الأول من أكتوبر بعد انخفاض حالات الإصابة والوفيات بكوفيد لكن المدارس لا تزال مغلقة والخروج من المنزل لغير الضرورية مازالت من ضمن القيود والتجمعات العامة محظورة وهناك قيود على التنقل.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة الأذرية تطعيم 31 ألفًا و417 شخصًا على مستوى البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد على مدار اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح إلى 9 ملايين و 138 ألفًا و 351 شخصًا. وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية، أنه في الـ15 من أكتوبر الجاري، حصل 12 ألفًا و 346 شخصًا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، و 19 ألفًا و 71 آخرين الجرعة الثانية.

وفي أوزباكستان، أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية تطعيم 233 ألفًا و293 مواطنًا على مستوى البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد على مدار أمس. وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية، أنه في الـ14 من أكتوبر، حصل 94 ألفًا و770 شخصًا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، و71 ألفًا و 767 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية و 66 ألفًا و و 765 شخصًا آخرين تلقوا الجرعة الثالثة. كما أضاف البيان أن إجمالي عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في البلاد يبلغ الآن 23 مليونا و 416 ألفًا و 745 شخصًا.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة البولندية أن 38 مليونًا و43 ألفًا و351 شخصًا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" على مستوى البلاد، من بينهم 19 مليونًا و648 ألفًا و 767 تلقوا جرعات اللقاح بالكامل.

ومن جانبهم قال مسؤولو الصحة العامة في كندا، اليوم الجمعة، إن حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) لا تزال تتجه نحو الانخفاض على المستوى الوطني، لكنهم حذروا من أن موسم الأنفلونزا قد يفرض مزيدا من الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، الأسبوع الماضي، أن الرقم التكاثري للفيروس قد انخفض إلى أقل من واحد للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، مما يضع إصابات جديدة بفيروس كورونا في مسار تنازلي لأول مرة منذ شهور.

وتقول هيئة الصحة العامة إن الأسبوع الماضي شهد في المتوسط حوالي 3160 حالة جديدة في اليوم ، بانخفاض 15 في المائة من 3745 حالة في الأسبوع السابق.

لكن مديرة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام تواصل حث المواطنين على اتخاذ الاحتياطات لتجنب إجهاد نظام الرعاية الصحية في وقت لا يزال فيه آلاف الكنديين يتلقون العلاج من الفيروس في المستشفيات. وأشارت تام إلى اقتراب موسم الإنفلونزا كسبب يدفع الكنديين إلى توخي الحذر.

وقالت تام إن الإجراءات الصحية الصارمة المعمول بها لمنع انتشار (كوفيد-19) في الخريف والشتاء الماضيين كان لها تأثير إضافي يتمثل في الحد من انتشار فيروس الإنفلونزا، مضيفة أن موسم الإنفلونزا العام الماضي كان "غير موجود" تقريبا.