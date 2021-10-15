الثلاثاء.. سفارات دول «إيبيروأمريكا» تقيم معرض صور بمكتبة الإسكندرية

تفتتح سفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "مدن إيبيروأمريكا" بمكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر.

وتشارك سفارات كل من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي، في المعرض بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية لثلاث مدن ومناظر طبيعية من كل بلد. وسوف يستمر المعرض بمكتبة الإسكندرية حتى الـثاني والعشرين من شهر أكتوبر.

يذكر أن المدن التي شيدتها كل من إسبانيا والبرتغال في العالم الجديد كانت دائمًا تتخذ من ميدانها مكانًا محوريًا تتواجد به القوى الرئيسية لتلك الفترة.

وطغت المباني الجديدة التي أنشأها الأوروبيون مثل الكنائس والمباني الحكومية والمحاكم في بعض الأحيان على مبانٍ أخرى قديمة لسكان البلاد الأصليين، كتلك التي تنتمي لحضارات الإنكا والمايا. وتعد جميع تلك المباني دلالة على التنوع الثقافي والعرقي الكبير الذي يميز تلك البلاد.

تأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة "أسبوع إيبيروأمريكا بالإسكندرية" والذي سيعقد خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ28 من أكتوبر.

ومن بين الأنشطة المقرر تنظيمها بجانب المعرض، لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الأعمال وكذلك أنشطة جامعية وأسبوع سينما إيبيروأمريكا والمسابقة الرقمية "أبطال إيبيروأمريكا" التي يشارك في تنظيمها دوري كرة القدم الإسباني (لا ليجا). وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندري بالواقع الثقافي لمختلف دول إيبيروأمريكا.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، احتفالية في حب القاهرة تحت عنوان: "يوم في القاهرة"، بمناسبة مرور عام على تأسيس المبادرة، وذلك يوم الأحد 17 أكتوبر في تمام الخامسة مساء، ببيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تشتمل الاحتفالية على شرح لأعمال وإنجازات المبادرة منذ نشأتها، وكذلك عرض لفيلم صغير حول تاريخ مدينة القاهرة، بالإضافة إلى مداخلات علمية، وعرض بانوراما التراث (Culturama) لأشهر المعالم من العصرين القبطي والإسلامي.

يُقام على هامش الاحتفالية معرض فوتوغرافي بعنوان: "قاهريات: القاهرة بعيون الألفية الثالثة"، يُشارك فيه أعلام مصوري القاهرة، وكذلك معرض للماكيت بعنوان: "القاهرة عالم مُصغّر" بمشاركة ثلاثة من كبار الفنانين في مصر.