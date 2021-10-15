سقوط «عصابة الشقيقين» لتجارة المخدرات في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط عاطل وشقيقه لقيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبط 4 طرب كاملة لمخدر الحشيش و3 طرب مجزأة من نفس المخدر وكمية من الأفيون وكمية من الشابو.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع تفاصيل الواقعة لورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين شقيقين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عرضت المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج سوهاج، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة القسم وتبين أنهما عاطل سابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات - شقيقه 29 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتي سرقة، يقيمان دائرة قسم ثان سوهاج عقب تكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار فـي المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وأفاد المتهمان بما أسفر عنه الضبط واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.