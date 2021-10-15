تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 15-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما يتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأن تنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 33 22

وادى النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 33 20

بلطيم 31 22

مطروح 33 20

السلوم 32 20

سيوة 32 17

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 34 21

نخل 33 16

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 35 21

بنى سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 36 24

ابو رماد 34 22

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 23