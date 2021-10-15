الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت خلال طقس يومي الجمعة والسبت، على جميع الأنحاء.

وأشار شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن طقس اليوم سيشهد مناخا حارا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، فيما سيكون رطبا وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

وأوضح شاهين أنه من المرجح أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونوه شاهين بأنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، منوهًا بأنه فور الدخول في منتصف فصل الخريف ستنشط الأمطار وتسقط في أوقاتها المحددة.

توقعات درجات الحرارة اليوم فى مصر

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة اليوم لتصل  العظمى إلى 34 درجة بارتفاع درجتين عن الخميس، وتظل الصغرى عند 21 درجة، الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22، طنطا 33- 21، دمنهور 33- 20ْ، بلطيم 31- 22، شبين الكوم 33-21 درجة، بورسعيد 29- 23، السلوم 32- 20، سيوة 32- 17، دمياط 29- 23 درجة، المنصورة 33- 20، طابا 32- 22، الإسماعيلية 33-20، العريش 29-22، وادي النطرون 34- 21 درجة، الزقازيق 34-21، نخل 33-16، مطروح 33- 20، الفيوم 35-21، المنيا 35-20 درجة، رفح 29-22، شرم الشيخ 34- 26، السويس 32-21، رأس سدر 34- 21، نويبع 33-26 درجة، إدفو 42- 26، بني سويف 35- 20، سوهاج 37-23، حلايب 32-24، الوادي الجديد 39- 23.

توقعات حالة الطقس غدًا فى مصر

وأشار شاهين إلى أنه غدًا السبت سيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 5 درجات، حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

وعن طقس الأحد أوضح أنه سيشهد الطقس تراجعا في دراجات الحرارة ليكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وسيشهد ليلا طقسا معتدلا على كافة أنحاء الجمهورية.

شاهين الجوية للأرصاد طقس مناخ الحرارة

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