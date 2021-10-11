متاح.. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021

يبدأ المواطنون فى البحث على سداد الفواتير بنهاية كل شهر وقامت أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية بإتاحة روابط إلكترونية لسداد المستحقات على المواطنين، نستعرض لكم فى هذا التقرير لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر 2021 ؛ حيث تتزايد عمليات البحث على محرك جوجل بعد انقضاء شهر سبتمبر 2021.

ويقوم المواطنين بالدخول على موقع المصرية للاتصالات للاستعلام أو لدفع فواتير التليفون الأرضى وخاصة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2021، .

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى شهر اكتوبر 2021

تستطيع من رابط الشركة المصرية للاتصالات والذى يمكن لك الدخول عليه من هنا https://billing.te.eg/ar-EG، ويوفر لك هذا الرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2021، من خلال ادخال كود المحافظة التابع له ثم ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بها ، وتظهر لك الفواتير المستحقة للدفع.

وتنتهي فترة السماح للسداد الممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات دون اتخاذ أي إجراءات في يوم 14 أكتوبر الحالي، وتبدأ الشركة يوم 15 أكتوبر في منع العملاء غير المسددين خلال فترة السماح من إجراء المكالمات والاكتفاء باستقبال المكالمات فقط لمدة شهر، كما يتم فرض عقوبات على عملاء الشركة الغير مسددين للفاتورة.

سداد فاتورة التليفون الارضى لشهر اكتوبر 2021

يمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضى عن شهر سبتمبر 2021 المستحقة للدفع من خلال عدة طرق فيمكن لك الدفع في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع أون لاين عبر موقع الشركة، كما يمكن الدفع من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المصري، وتوجد طرق أخرى متعددة، بالإضافة إلى الدفع في مكاتب البريد المصري، وذلك عبر خدمات فودافون كاش وفوري وخدماتي ومصاري وممكن وفودافون كاش و Bee وسداد وأمان.

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وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتعدد أماكن دفع الفواتير المواطنين وذلك لتسهيل دفع فاتورة التليفون الأرضى ومنع التزاحم داخل السنترالات وأوصت الشركة المصرية الاتصالات المواطنين القادمين إلى إنهاء الخدمات الخاصة بهم داخل السنترالات المنتشرة بكافة المناطق بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.