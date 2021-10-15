بعد أحداث بيروت أمس.. أبرز ردود الأفعال التضامنية مع لبنان

وقع إشكال أمني وتبادل لإطلاق النار الخميس في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، خلال توجه عدد من الأشخاص إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من " حزب الله" و"حركة أمل" أمام قصر العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وأعلنت العديد من الدول العربية والأوروبية وقوفها التام ومساندتها للشعب اللبنانى، داعية كل الأطراف اللبنانية إلى تجنب الفتنة، وفي مقدمتهم مصر:

مصر

دعت مصر كل الأطراف في لبنان، إلى تجنب العنف وإعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث، اليوم.

وأضاف أن مصر تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنبًا لشرور الفتنة، وإعلاءً المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

وأكد السفير حافظ أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسئولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدمًا صوب مستقبل أفضل.

السعودية

كما أصدرت المملكة العربية السعودية، الجمعة بيانا بخصوص الأوضاع المضطربة التي يشهدها لبنان، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية هناك، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، مؤكدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان لها إن السعودية تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء.

وأكد البيان على أن الشعب اللبناني يستحق استقرارا في وطنه، ونماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب.

روسيا

ودعت الخارجية الروسية، الجمعة، كافة الأطراف في لبنان إلى "ضبط النفس" بعدما هزّت مواجهات دامية العاصمة في ظل ارتفاع مستوى التوتر على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في بيان الوزارة "تشعر موسكو بقلق بالغ حيال التوتر السياسي المتزايد في لبنان نحض جميع السياسيين اللبنانيين على ضبط النفس والحكمة".

بريطانيا

كما دعت وزارة الخارجية البريطانية، جميع الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس لما فيه مصلحة الشعب.

أمريكا

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن أنشطة حزب الله تقوض سيادة لبنان، داعية إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر".

الأمم المتحدة

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف التي وقعت في أحياء من بيروت والتي تسببت في عدد من الوفيات والإصابات.

وأدانت فرونتسكا في بيان لها اللجوء إلى العنف المسلح خارج سلطة الدولة، مشددة على ضرورة ضبط النفس والحفاظ على الهدوء وضمان حماية المدنيين.

وشددت المنسقة الخاصة على المسؤولية القصوى التي تقع على عاتق قادة لبنان لوضع مصالح البلد أولاً في هذا المنعطف الخطير.

وقالت إن إخراج لبنان من أزمته الحالية والمضي قدمًا في الإصلاحات يتطلب سير العمل الفعال في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، معتبرة أن الوقت الآن هو لتقوم جميع الأطراف بدعم استقلالية القضاء بما يصب في مصلحة الشعب.

وأعادت المنسقة الخاصة التأكيد على دعم الأمم المتحدة الثابت للبنان وشعبه.

الاتحاد الأوروبى

أكد مسئول بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن ما حدث يوم الخميس في لبنان كان محزنا والتحقيق يجب أن يتم دون تدخل.

وفقا لما نقلته قناة الحدث، قال المسئول الأوروبي: "سنفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان وسنبحث الأسماء".

واعتبر المسئول الأوروبى أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ، مستدركا "نوصل رسائل لسياسي لبنان بضرورة إجراء إصلاحات".