الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائل نصار.. مصري خطف قلب ابنة بيل جيتس وثروته 75 مليون دولار

الفارس المصري نائل
الفارس المصري نائل نصار

يستعد الفارس المصري نائل نصار للزواج من جينيفير كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت السبت المقبل، بعد قصة حب جمعتهما على مدار 4 أعوام.

ونائل الشاب  المصري الذي بات حديث الصحف الأجنبية والعربية، لقدرته على سرقة قلب ابنة الملياردير الشهير منذ فبراير 2017، واحتلال قصته مع ابنة بيل جيتس عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها أهرامات الجيزة، طرحت تساؤلات حول نشأته وحياته وأصله، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" ترصد خلال السطور أبرز المعلومات عن نائل نصار

نايل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاجو، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

- نشأته

ولد نائل نصار في ولاية شيكاجو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات، بحسب صحيفة «ذي بيبول» الأمريكية

وفي عمر الخامسة أظهر نائل شغفا كبيرا بركوب الخيل، وتمرس على قفز الحواجز في العاشرة.

- ثروته

ثروة نايل نصار والجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية لا تزال سرا، بحسب «بي بي سي»، فيما قدرت بعض الصحف الأمريكية ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة "CWD" المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته ويمتلك إلى جانب ذلك مجموعة اسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

في مطلع يونيو الماضي، قدم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واتحاد الفروسية التهنئة لأسرة الفروسية المصرية والفارس نائل نصار بعد تتويجه بذهبية الجائزة الكبري للفروسية في سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان العالم.

وأعرب مجلس ادارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير، والنتائج المميزة التي تحققها الفروسية المصرية في الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

اللاعب المصري نائل نصار نائل نصار خطيب ابنة بيل جيتس ابنة بيل جيتس زواج ابنة بيل جيتس ونائل نصار

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وائل لطفي

المطوعون!

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