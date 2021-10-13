الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بولتيكو»: الاقتصاد البريطاني يتعافى لكن يتخلف عن مستويات فبراير 2020

بريطانيا
بريطانيا

ذكرت صحيفة بولتيكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني يتعافى بشكل أفضل، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي، لكنه لا يزال يتخلف بنسبة 0.8% عن مستويات فبراير 2020، أي ما قبل جائحة كورونا.
وأوضحت أنه وفقًا للمكتب البريطاني للإحصاء، فإن أنشطة خدمات الإقامة والطعام والفنون والترفيه والاستجمام من أهم المساهمين في نمو الخدمات في أغسطس.
وأضاف مكتب الإحصاءات، أن أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمت بنسبة 10.3%، في حين نمت الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 8.5%.
ولفت المكتب، إلى أن الإنتاج زاد بنسبة 0.8% في أغسطس، وعزا النمو بشكل أساسي إلى الزيادة المستمرة في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بعد الإغلاق المؤقت الأخير لمواقع إنتاج حقول النفط للصيانة.

وعلى جانب آخر، انتعش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام، مع بدء الحكومة تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4,4 في المئة، مقارنة بما كان عليه قبل "كوفيد"، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وتحسن النشاط خلال الربع الثاني؛ بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية، لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.
كان إجمالي الناتج الداخلي مدعومًا أساسا بإنفاق الأسر (+ 7,3%) بينما انخفض الاستثمار بشكل طفيف (-0,5%).
وتسارع النمو بشكل طفيف لشهر يونيو وحده إلى 1 في المئة، وهو أفضل مما كان عليه في مايو (+ 0,6%)، ولكنه أقل مما كان عليه في أبريل (+ 2,2%)، وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.
في يونيو، "استمر الاقتصاد البريطاني في الانتعاش بقوة حيث استفاد قطاع الفنادق والمطاعم من أول شهر كامل مع السماح بتناول الطعام في الداخل" وفقا لجوناثان أثو خبير الإحصاء في مكتب الإحصاءات الوطني.

لندن الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

اليوم.. نظر دعوى عريان فهيم ضد منة فضالي في قضية «سعر الذهب»

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 13-10-2021

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل والمدرسة اليابانية فى بنها

استقرار أسعار الدقيق والردة والنخالة عند ارتفاعاتها اليومين الماضيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس