الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الجيب القصيرة موضة الخريف هذا العام (صور)

الجيب القصيرة
الجيب القصيرة

ظهرت الجيب القصيرة التي كانت شكل من أشكال الموضة مرة أخرى بأسلوب رجعي قبل بضعة أشهر، وظهرت في مجموعات خريف وشتاء 2021-2022 .

وبإمكانك إرتداء الجيب القصيرة  مع لباس ضيق غير شفاف أو زوج من الأحذية أو القباقيب أو حتى الكعب العالي، فهي تلائم عدد كبير من أشكال الأحذية المختلفة.

وتتوافر الجيب القصيرة بأحجام مختلفة هذا العام، وبإمكان المرأة إرتداءها من خلال لفها مع معطف طويل وسترة ظاهرة أسفل المعطف، أو إرتدائها مع سترة كبيرة الحجم، وهناك خيار ثالث وهو إرتدتئها مع  توب ذو  أكتاف مشدودة.

وخلال أسبوع الموضة في باريس، الذي انتهي منذ وقت قليل، تم التركيز على موضة الجيب القصيرة؛ لأن عدد من العلامات التجارية العامة من أمثال ديور وشاتيلا وسان لوران فضلت نموذج  الجيب القصيرة ذو الخطوط الكلاسيكية لتصبح صيحة  الموسم المقبل لربيع وصيف 2022. 

وأثناء عرض Miu Miu لربيع وصيف 2022 على وجه الخصوص، كانت الجيب الصغيرة بلا شك أهم ما يميز هذا العرض الباريسي.

وتشير مؤشرات البحث على «جوجل»، أن البحث عن الجيب القصيرة على محركات الإنترنت ارتفع خلال الفترة القصيرة الماضية، محققًا زيادة نسبتها 20٪، وفقًا لمنصة Stylight، وفي طريقها لتصبح واحدة من أهم قطع الملابس في الخزانة النسائية في الوقت الحالي.

كاميل شاربطير خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف  ٢٠٢٢

تيفاني هسو خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022

Loulou de Saison خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022


كارولين دور خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف  ٢٠٢٢


 

شانيل خريف وشتاء 2021-2022

ماكسيميليان لخري وشتاء 20212022

فالنتينو خريف وشتاء 2021- 2022

سان لوران للمؤلف أنتوني فاكاريلو لخريف وشتاء 2021-2022


فيرساتشي خريف وشتاء 2021- 2022

 

 

موضة الخريف التنورة القصيرة أزياء ديور شانيل سان لوران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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