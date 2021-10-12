وزير بريطانى يتهم الاتحاد الأوروبى بعدم الرغبة فى نجاح بلاده

اتهم اللورد فروست، الوزير المسئول عن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة "لا تبدو دائمًا أنها" تريد للمملكة المتحدة النجاح.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء: أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي طالب فيه فروست بإحداث تغييرات في ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتعلق بأيرلندا الشمالية.

وأضافت: أن الوزير دعا بروكسل- في خطاب ألقاه في لشبونة- إلى المساعدة في "معالجة القضايا الأساسية" المرتبطة ببروتوكول أيرلندا الشمالية والذي قال إنه يواجه مشكلات، مكررًا مرة أخرى التهديد بتعليق ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة البريطانية، من أن رد فعلها سيكون قويًا إذا شن الاتحاد الأوروبي حربًا تجارية انتقامية في حالة انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية.

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست: إنه يتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي رده الرسمي على طلب المملكة المتحدة بإعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية في غضون الأيام العشرة المقبلة، حيث أوضح تفاصيل جديدة حول الجدول الزمني للمحادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" خلال تغطيتها المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر.

وقال اللورد فروست: إنه سيتواصل بعد ذلك مع الاتحاد الأوروبي بطريقة مكثفة لفترة قصيرة قبل أن يقرر ما إذا كان سيتم تفعيل المادة 16، وهي آلية تعليق أجزاء من البروتوكول والدخول في نزاع رسمي.

وقال فروست: "فيما يتعلق بمسألة المحادثات، يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن، الفريق مستعد للذهاب إلى بروكسل، نحن بحاجة إلى مفاوضات قصيرة ومكثفة، وعندما أقول قصيرة، أعني أسابيع، ثلاثة أسابيع".