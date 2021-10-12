محافظ سوهاج يستقبل وفد نادي روتاري مصر

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفد نادي روتاري مصر، وعلى رأسه الدكتورة إيمان الغمراوي مساعد محافظ المنطقة الروتارية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم مختلف المجالات بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور العميد عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، المهندس علي عبد القادر، وشريف عزب، ومنى محمود أعضاء روتاري مصر، وعلى مبارك مساعد محافظ الروتاري بسوهاج، وأعضاء روتاري سوهاج.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال الطبي، وتقديم ندوات تثقيفية لرفع الوعي، ومحو أمية عدد من أبناء القرى، بالإضافة إلى تقديم العديد من برامج تنمية المرأة والطفل وخدمة المجتمع المحلى، وقد تم اختيار قرية " أم دومة " بمركز طما؛ للوصول بها الى القرية النموذجية، وتعتبر أم دومة من القرى الأكثر احتياجا والمدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، مشيدين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتغيير واقع القرى المصرية إلى الأفضل، وبناء الإنسان المصري.

وأعرب محافظ سوهاج عن شكره لنادي روتاري والقائمين عليه، وما يقدمونه من مجهودات وخدمات لأهالي سوهاج، والدور المجتمعي الذي يقوم به النادي بالتعاون مع المحافظة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مؤكدا على اهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

ووجهت الدكتورة إيمان الغمراوي الشكر لمحافظ سوهاج على تعاونه المستمر ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الروتاري وتعاونه المستمر مع كافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

فيما استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وذلك عقب تكليفه مؤخرا بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتولي مسئولية الشركة بسوهاج، بحضور اللواء حسن عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

ورحب محافظ سوهاج بالمهندس "عبد الغفار" رئيس الشركة الجديد، معربا عن شكره وتقديره للواء حسن عبد الغني لما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله، متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة، وتناول اللقاء ضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، والالتزام بالانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وجميع المشروعات التي تنفذها الشركة، طبقا للجداول الزمنية المحددة لدخولها للخدمة، وتحقيق رضا المواطنين.



الجدير بالذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، كان يشغل عدداً من المناصب القيادية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منها منصب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والوادى الجديد.