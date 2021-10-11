قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 لجميع الموظفين فى مصر

قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 لجميع الموظفين في مصر.. يبحث الكثير من العاملين عبر محرك البحث "جوجل" عن مواعيد إجازات شهر نوفمبر الجاري ٢٠٢١، حيث تشكل الإجازة لدى العاملين عاملًا رئيسيًا لتحسين الأداء الذهني والمهني، إذ يوصف الأطباء النفسيون للأشخاص الذين يعانون من الإزعاج والقلق والتوتر، بأخذ قسط من الراحة، والابتعاد عن ضغط العمل لفترة معتدلة.

قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 لجميع الموظفين في مصر



فى هذه السطور تستعرض "الدستور" مجموع الإجازات للعاملين بالقطاعات العامة فى شهر نوفمبر ٢٠٢١

ينتهز الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص الإجازات الرسمية بفارغ الصبر، ويبحثون من وقت لآخر عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر بشكل مستمر، ومع إعلان الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر 2021، ازدادت عمليات البحث حول إجازات شهر نوفمبر 2021.



وبحسب قوانين 81 لسنة 2016 الذي يختص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المدير لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 19 أكتوبر 2021 وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص التي يحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.



قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 لجميع الموظفين في مصر: شهر نوفمبر 2021 لن يتضمن أي إجازات رسمية سوى العطلات الأسبوعية وهي 4 أيام على النحو التالي:

- يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021.

ومن ثم يكون مجموع أيام الإجازات 6 أيام للعاملين بالمؤسسات الذي بالفعل يحصلون على إجازة خلال يومي الجمعة والسبت.

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وبحسب ما نص عليه قانون ترحيل الإجازات الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، يجرى ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع لتصبح يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته للقطاعين العام والخاص، وذلك مثلما حدث مع إجازة ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، بالفعل تم ترحيلها من يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الخميس 7 أكتوبر، ويعد إجازة للقطاعين العام والخاص