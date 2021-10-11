الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

المرور
المرور

شهد معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى، مساء اليوم الإثنين، كثافات مرورية مرتفعة في عدد من المحاور، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي شهد كوبرى 15 مايو و6 أكتوبر وميداني رمسيس وغمرة حالة من الشلل المروري بسبب كثافة المركبات.

وعززت أجهزة الأمن والخدمات المرورية من تواجدها بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب، مثل شارع لطفي السيد بغمرة التي يوجد في 4 مدارس مجاورة.

كما أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة منذ صباح اليوم.

ومن المناطق التي تشهد سيولة مرورية صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبدالعزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع قصر العيني.

ميادين القاهرة سيولة مرورية مدينة نصر كورنيش النيل كثافات مرورية قانون المرور ميدان التحرير كوبري قصر النيل الملصق الالكتروني الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

«مطرب في ملهى ليلي وشاب غير مسئول».. أدوار فنية لـ عمرو دياب

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

«البترول» تكشف تفاصيل التسرب الغازى فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟