شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

شهد معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى، مساء اليوم الإثنين، كثافات مرورية مرتفعة في عدد من المحاور، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي شهد كوبرى 15 مايو و6 أكتوبر وميداني رمسيس وغمرة حالة من الشلل المروري بسبب كثافة المركبات.

وعززت أجهزة الأمن والخدمات المرورية من تواجدها بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب، مثل شارع لطفي السيد بغمرة التي يوجد في 4 مدارس مجاورة.

كما أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة منذ صباح اليوم.

ومن المناطق التي تشهد سيولة مرورية صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبدالعزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع قصر العيني.