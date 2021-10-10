الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إجازة مفتوحة.. «فركش» تصوير والحلقات الأخيرة تدخل المونتاج

اجازة مفتوحة
اجازة مفتوحة

دخل المخرج عبد الرحمن حماقي معسكراً مغلقاً للانتهاء من مونتاج الحلقات المتبقية من مسلسل «إجازة مفتوحة»، والذي يعرض عبر قناتي on وon drama وذلك بعد أن رفع أمس شعار «فركش». 

وانتهى شريف منير ولقاء الخميسي أمس من تصوير مشاهدهما في المسلسل، في الديكور الأساسي للعمل باستوديو المغربي في مدينة السادس من أكتوبر. 

قصة وأحداث مسلسل إجازة مفتوحة

تدور أحداث مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية الأعمال ذات الـ 40 حلقة، وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شريف منير، لقاء الخميسى، كل من الفنانة سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مواعيد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

يعرض المسلسل عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية، يوميًا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، فيما جاء ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة مساء.

ويعد مسلسل “إجازة مفتوحة” هو الأول لقناة ON الفضائية، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا.

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