نالت إشادات واسعة.. مدرسة حكومية تضرب المثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي صورا لإحدى المدارس الحكومية، مشيدين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

مدرسة المعدية

وقال محمد عسل، مدرس في مدرسة المعدية الثانوية المشتركة في محافظة البحيرة، إن المدرسة لديها خطة تعمل من خلالها ونعمل على تنظيم طابور الصباح وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عسل لـ"الدستور": استقبلنا طلاب المدرسة في بداية العام الدراسي بتوضيح دور الأبطال البواسل في حرب 6 أكتوبر ١٩٧٣.

مدرسة المعدية

ووأضاف: "تم حث الطلاب والطالبات على النظافة، واتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، ونعمل على تعقيم الفصول ودورات المياه بشكل مستمر".