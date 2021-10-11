«ميقاتي» يبحث مع وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان انخفاض مستوى التغذية الكهربائية بالبلاد

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.

كان وليد فياض أعلن أمس الأحد، أن شبكة الكهرباء بلبنان عادت إلى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) في محطتي توليد الكهرباء دير عمار والزهراني.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت أمس الأول عن حدوث هبوط بشكل كامل بشبكة الكهرباء من دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الانتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة على سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.

وبعد ساعات، عادت المؤسسة لتعلن تلقيها 6000 كيلومتر من الوقود اللازم من مخزون الجيش اللبناني بما يكفي لإعادة تشغيل الشبكة بقدرة 500 ميجاوات ابتداء من أمس.

وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران .

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في تصريح له، بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن قبلته السياسية والدينية هي السعودية.



وزار الرئيس ميقاتي البطريرك الراعي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي ( شمال شرق بيروت) في حضور وزراء العدل هنري خوري، والإعلام جورج قرداحي، والسياحة وليد نصار، والاتصالات جوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.



وقال ميقاتي بعد الزيارة رداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه" أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية".



وعن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي "أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة".



وأضاف " لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلّها برويّة، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات".



وتابع " أردت اليوم مع معالي الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة في هذا الصباح المبارك وقد أطلعته على سير عمل الحكومة، طلبتُ منه البركة والصلاة والدعاء لأنها نحتاجها في كل لحظة".



وأشار إلى أن الجو كان " جيداً وطمأنت صاحب الغبطة بأن الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان الى دوره الاقتصادي، كما تحدثنا عن الشأن الإجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الاجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها.



يذكر أن رئيس ميقاتي لم يقم بزيارة السعودية، منذ تشكيل الحكومة في العاشر من سبتمبر الماضي.