الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: مصر مناخ متاح للجميع للاستثمار فيه

الدكتور عيسي إسكندر
الدكتور عيسي إسكندر

شارك الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، المدير الإقليمي للكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط، في مؤتمر back better together "معًا نعيد البناء بشكل أفضل" خلال الأسبوع الإيطالي الإفريقي للأعمال الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الإيطالية روما، بهدف التواصل والتعاون بين إيطاليا ودول إفريقيا.

وفي كلمته، خلال المؤتمر، تحدث إسكندر عن مصر كمناخ متاح للجميع للاستثمار بها، خاصة ما تشهده الآن، من استقرار وأمن وما تقدمة الحكومة المصرية من امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مشيرًا الى المنتدى الاقتصادي المصرى - الإيطالي الذي أقيم في كل من نابولي - إيطاليا (سبتمبر ٢٠١٩) وبالقاهرة في ديسمبر من نفس العام.

كما تحدث إسكندر عن السياحة الدينية وعن مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر وضمه لبرامج السياحة الدينية المعترف بها من الفاتيكان، مؤكدًا أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

أضاف عيسى أن هناك أيضًا "مشروع لم الشمل" للحد من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، ومشروع المصانع المفتوحة "اوبن فاكتورى" الذى يقوم بتنفيذه حاليًا في مصر؛ وهى مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا، كما ناقش المؤتمر التحول البيئي وأيضًا التحديات المستقبلية للعمل على تطوير كل ما يساعد علي حماية البيئة.

شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من وزراء إفريقيا وأيضًا عدد كبير من الشركات الإيطالية التى لديها رغبة فى الاستثمار فى إفريقيا والاستماع إلي فرص الاستثمار المتاحة في دول إفريقيا.

اتحاد اتحاد العمال المصريين اتحاد العمال اتحاد العمال المصريين في ايطاليا مصر

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