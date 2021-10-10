افتتاح المعرض الجماعي «ألوان السوسيولوجيا» بالمشربية و«بصمات» في بيكاسو

يحتضن جاليرى بيكاسو بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان النحات العراقي، نشأت الألوسى، والذي يقام تحت عنوان "بصمات"، ويستمر حتى 27 أكتوبر 2021.

يتنفس الفنان نشأت الألوسي، نحتا ويبصم جمالا وفكرا، متخيلا أعماله جزء مما يتنفس زفيرا وشهيقا لينقل بها مشاعره الفياضة، وعوالمه الشاعرية، مما فاضت بها خبرة السنين وجولات وصولات من فن وموهبة، هي أساس جزيئاته التكوينية، ليضع بصمة قوية في مجسماته، وتكون بصمة في عالم النحت الواسع.

ولد النحات نشأت الألوسي في مدينة الرمادي بالعراق عام 1948. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها قبل أن ينتقل مع عائلته إلى بغداد، وشارك في معارض عدة. وظل يحلم بالسفر إلى فرنسا إلى أن تحقق هذا الحلم في عام 1971 عندما قرر ترك الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد ليكمل دراسة الرسم في المدرسة الوطنية العليا للفنون الـ«بوزارت».

يقول الفنان نشأت الألوسي، أنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الأولى من إقامته في فرنسا، لكنه نجح بعدها وتمكن من التعرف على الفنانين الفرنسيين والتعريف بفنه أيضا.

خلال السنوات الخمس التي قضاها في فرنسا أقام معارض عدة وحصل على جوائز، إلى جانب عمله في رسم البورتريه وتصليح الايقونات الكنسية، وأتقن فن "البوتريه" وأسس مع فنانين شباب من دول متعددة "جماعة بواتيه". بعد عودته إلى العراق واصل الرسم بمدارسه وتقنياته المختلفة وعمل في العديد من الصحف والمجلات.

غادر العراق بعد حرب عام 2003 إلى دولة الامارت العربية وعاش في أبو ظبي، حيث أنشأ بالتعاون مع أخيه النحات ناطق الاأوسي وزوجته الفنانة لميس البازركان "قاعة قباب" للفنون التشكيلية لتحتضن معارض التشكيليين العراقيين المقيمين في العراق وخارجه.

ــ افتتاح معرض "كبسولات الزمن"

كما يفتتح في السادسة مساء نفس اليوم أيضا، بجاليري بيكاسو بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية أسماء النواوي، والذي يقام تحت عنوان "كبسولات الزمن"، ويستمر حتي 27 أكتوبر الجاري.

والفنانة أسماء النواوي، شاركت في العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت العديد من المعارض الخاصة نذكر من بينها: معرض بقاعة الحسين فوزى بمركز الجزيرة للفنون ديسمبر 2004 - معرض بقاعة الفنون بالدقى 2006 - معرض بجاليرى المسار إبريل 2019 - معرض بعنوان "ناقلات عصبية" بجاليرى المجدوب بالزمالك نوفمبر 2020.

ــ ثلاثة فنانين فى معرض بالمشربية

في سياق متصل، يبدأ جاليري المشربية بالدقى، في السادسة من مساء اليوم أيضا، موسمه الفنى لعام 2021- 2022، بالمعرض الجماعي "ألوان السوسيولوجيا"، وذلك لثلاث فنانين تشكيليين هم: الفنان هشام عبد المعطي ــ تصوير ــ الفنان حنفى محمود ــ تصوير ــ والفنان عامر عبد الحكيم نحت.

ويقوم الفنانين بعرض خمسون عمل تشكيلى من لوحات زيتية وأعمال نحتية، تتمحور موضوعاتهم حول الإنسانية. وتنقسم كلمة سوسيولوجيا إلي كلمتين الأولى بمعنى مجتمع، والثانية فتعنى دراسة، وبذلك فسوسيولوجيا تعنى دراسة المجتمعات الإنسانية والظواهر الاجتماعية. هذا ويستمر المعرض لمدة ثلاث أسابيع.