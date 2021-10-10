محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية

افتتح صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية "إنشاء جديد" بكفر المصيلحة بحي شرق مدينة شبين الكوم، وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن (9) مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، بإجمالى 32 فصل دراسي وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وقد اطمئن المحافظ على انتظام بدء سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية فصول رياض الأطفال، والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، مؤكدًا لهم بأنهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر، موجهًا المعلمين بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة إلي أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها الخدمة هذا العام بنطاق المحافظة بلغ (44) مدرسة تنوعت ما بين (إنشاء جديد، وإحلال كلي وجزئي، توسعات) بإجمالي 700 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية تقدر حوالي 260 مليون جنيه وذلك للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص واهتمام الدولة على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مجمع مدارس (قويسنا الحديثة والتجريبية والمتميزة للغات، إفتتاح مدرسة منشأة دملو الإعدادية) ومحطة رفع شبرا قبالة، وإنشاءات محطة معالجة كفر أبو الحسن، وتفقد أعمال كوبري عرب الرمل، وكذا تفقد أعمال الرصف في الطريق الخدمة من الطريق الإقليمي حتى كفر الشيخ إبراهيم بمركز ومدينة قويسنا.