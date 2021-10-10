إصابات كورونا حول العالم تصل لـ237 مليونا و439 ألفا و258 حالة

سجلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، حتى اللحظة، 237 مليونا و439 ألفا و258 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و845 ألفا و646 وفاة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 2528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 125 ألفا و80 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات ألفا و421 حالة وفاة، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأوروبيا، سجلت كرواتيا 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 416 ألفا و950 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8763 حالة وفاة عقب تسجيل 11 حالة جديدة.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5657 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و365 حالة كما بلغت حصيلة الوفيات 8683 حالة وفاة عقب تسجيل 52 حالة وفاة على مدار أمس.

أما في الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 363 ألفا و356 حالة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفيات جديدة ليظل إجمالي الوفيات 2669 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 2501 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و21 ألفا و433 إصابة، كما سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و204 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي مليونا و945 ألفا و745 متعافيا.

وعلى الصعيد الآسيوي، أعلنت السلطات الصحية في سريلانكا تسجيل 542 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 525 ألفا و 479 حالة، فيما سجلت البلاد في الوقت نفسه 29 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 296 حالة.

في حين رصدت وزارة الصحة الإيرانية 7 آلاف و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 5 ملايين و691 ألفا و634 حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت الوزارة إلى أن البلاد سجلت في نفس الفترة 173 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 122 ألفا و370 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و201 ألف و515 شخصا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 4513 إصابة جديدة بكورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 836 ألفًا و134 إصابة، كما جرى تسجيل 105 حالات وفاة لتبلغ إجمالي حالات الوفيات 20 ألفا و442 حالة.

وفي إندونيسيا، أفادت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 بتسجيل 1167 إصابة جديدة، و52 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و227 ألفا و238 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 142 ألفا و612 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد. وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي 4 ملايين و59 ألفا و267 متعافيا.

أما في نيبال، جرى تسجيل 636 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 801 ألف و633 حالة كما جرى تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و221 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و561 ألفا و 878 حالة، كما جرى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و674 حالة.