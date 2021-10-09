أيمن يونس للإعلامية فرح على قناة الزمالك: كيروش مدرب عالمي

قال الكابتن أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام ليبيا أمس بها العديد من المكاسب خاصة وأنها الأولى للمدير الفني الجديد كيروش.

وأضاف أيمن يونس في تصريحات للإعلامية فرح علي ببرنامج «أخبارنا» على شاشة قناة الزمالك، أن المدير الفني للمنتخب شخصيته قوية جدًا، وهذا ظهر في المباراة وفي التبديلات».

وتابع: «كيروش راهن على عمر مرموش لأنه لاعب صغير، ونجح فعلًا في الرد على الجميع وعبدالله السعيد كان رائعًا، ومحمد صلاح خارج عن النقد وعليه ضغط كبير».

وأكد أن المنتخب المصري سيكون أقوى وأفضل خارج أرضه، مستنكرًا انتقاد بعض الجماهير لعبدالله السعيد.

وعن محمد صلاح، قال إنه يستحق أحسن وأفضل لاعب في العالم، هو وجه مشرف لمصر.