موقع تقديم لقاح كورونا للراغبين في السفر للخارج من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا تزامنا مع رفع حظر سفر المدرسين والعاملين بالتعليم للأراضي السعودية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد (2021_2022) لعدم تعطيل الدراسة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل بيانات المعلمين على موقع تقديم لقاح كورونا.

رابط موقع تقديم لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021

يستطيع كافة المدرسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية الدخول على موقع تقديم لقاح كورونا للحصول على شهادة صحية بالحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي يحصل عليها المواطنين الذين تم تطعيمهم بالفعل والتي تعد من المستندات المطلوبة للسفر حيث يمكن تسجيل بياناتهم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع تقديم لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنـــــــــــــــا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

اختيار الفئة المستهدفة ( المسافرين).

كتابة بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة بيانات التواصل ( رقم الهاتف المحمول، البريد الالكتروني).

وصول رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول.

تحميل صور بطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر الحفظ.

وصول رسالة برقم الطلب.

رسوم استخراج شهادة صحية بالحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لكافة المواطنين بالمجان ولكن تم فرض رسوم للمواطنين الراغبين في استخراج شهادة صحية تحمل رمز الاستجابة QR التي تؤكد الحصول على جرعتي لقاح كورونا للمسافرين للخارج سواء بغرض العمل أو الدراسة حيث يتم تسديد 100 جنيه المصريين و 10 دولارات للأجانب وذلك بالإضافة إلى الخضوع لكافة معايير السلامة المتبعة في المطارات الدولية حاليا من إجراء تحليل حمض نووي PCR و الخضوع للحجر الصحي للتأكد من خلو القادمين من الفيروس القاتل.

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مواعيد عمل مراكز لقاح كورونا للمسافرين



وعقب التسجيل عبر رابط موقع تقديم لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021 يتساءل المواطنين عن مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا والتي تستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.