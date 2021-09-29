رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر ومواعيد مراكز التطعيم

رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الطلاب والأوراق المطلوبة في التقديم بالمدن الجامعية.

رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

يستطيع طلاب الجامعات تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة المخصص للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والحصول على شهادة صحية تؤكد ذلك أثناء التقديم سواء بالكلية المقيد بها الطالب أو بالمدنية الجامعية الراغب في السكن فيها حيث يمكن تسجيل البيانات بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

كتابة بيانات الطالب الراغب في اللقاح كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

اختيار فئة الاستهداف (فئات آخري).

اختيار محافظة الإقامة والمنطقة الراغب في الحصول على اللقاح بها.

كتابة بيانات التواصل (رقم تليفون، بريد إلكتروني).

تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

تحميل صورة بطاقة الصورة القومي.

الضغط على زر الحفظ.

إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدن الجامعية

حددن إدارة المدن الجامعية الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التسكين للعام الدراسي الجديد (2021-2022) للطلاب الحاصلين على تقديرات في الأعوام الدراسية السابقة من جيد إلى امتياز والتي تتلخص فيما يلي:-

استمارة الالتحاق معتمدة من الكلية المقيد بها الطالب.

صورة الإشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

عدد 3 صور شخصية حديثة للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

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موعد عمل مراكز تطعيم كورونا

عقب الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر ووصول رسالة عبر الهاتف المحمول بمكان وموعد تلقي اللقاح يتساءل الطلاب عن موعد استقبال مراكز تطعيم لقاح كورونا للجمهور حيث تعمل المراكز من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.