الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية خاصة مع توفير لقاح "سينوفاك" المصري لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط خطوات تسجيل بيانات المواطنين وموعد استقبال المواطنين داخل المراكز الطبية المخصصة لتطعيم كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

يمكن من خلال موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل بيانات الراغبين المواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم حتى الآن للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين

كتابة بيانات المتقدم للحصول على جرعتي اللقاح كاملا (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

تحديد محافظة الإقامة

تحديد منطقة التطعيم

كتابة بيانات التواصل (رقم تليفون، بريد إلكتروني)

استقبال رسالة نصية بها كود تأكيد الطلب عبر رقم الهاتف المحمول المسجل

تحديد الفئة المستهدفة (الراغبين في السفر، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أعضاء الفريق الطبي، فئات آخرى، ..)

الضغط على زر الحفظ

موعد استقبال مراكز لقاح كورونا للمواطنين

تستقبل المراكز الطبية المخصصة للقاح فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً بجميع محافظات الجمهورية حيث تعمل الحكومة على توفير جرعتي اللقاح لجميع المواطنين الراغبين فيه الحصول عليه للحد من اتساع البؤرة الوبائية داخل البلاد حيث يعمل الفيروس القاتل على القضاء على الخلايا المناعية في الجسم وتعطيل كافة الأجهزة الحيوية على أداء وظائفها بشكل صحيح مما يتسبب في خلال في الجسم ومن ثم الوفاة الفورية

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الفئات المستهدفة من لقاح كورونا 2021

يبحث جميع الفئات المستهدفة على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية لتحديد موعد للحصول على لقاح كورونا وهم ( كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، المدرسين، الراغبين في السفر للخارج، أعضاء الفريق الطبي، والشباب أكبر من 18 سنة،..)