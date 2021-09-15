متاح الآن.. رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 والفئات الأكثر تعرضا للإصابة

رابط تسجيل لقاح كورونا من أبرز الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة المتحورة "دلتا بلس" لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الراغب في الحصول على جرعتي اللقاح.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 في مصر

يمكن للمواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن بياناتهم للحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل بياناتهم عبر الموقع الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان في فبراير الماضي والذي يستوعب تسجيل بيانات أكثر من 5 مليون مواطن يوميا وفقا للخطة التي تتبناها الدولة لتوفير جرعات اللقاح لكافة المواطنين للتعايش مع فيروس كورونا لحين اكتشاف علاج فعال للفيروس القاتل الذي حصد أرواح قرابة 10 مليون مواطنين حتى الآن حيث يعمل الفيروس على مهاجمة الخلايا المناعية وتعمل على إضعافها ومن ثم تهاجم كافة الأجهزة الحيوية وتسبب في خلل بعملها ويتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات ملء بيانات المواطنين عبر موقع وزارة الصحة لتسجيل كورونا 2021

يستطيع الراغبين في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختار محافظة اٌلإقامة

اختيار منطقة اللقاح

كتابة بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة في الخانات الخاصة بها

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم لمقدم الطلب

كتابة بيانات التواصل ( رقم التليفون، البريد الإلكتروني)

تأكيد الطلب بكود من خلال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل

اختيار الفئة المستهدفة ( أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أعضاء هيئة الأطباء، المسافرين إلى الخارج، فئات أخرى)

تحميل بطاقة الرقم القومي

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رابط تسيجل لقاح كورونا المستجد

الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا 2021

يجب على جميع المواطنين تسجيل بياناتهم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا حيث يعد من أكثر الفئات إصابة بالفيروس كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة و المصابين بأمراض نقص المناعة و المصابين بالأورام.