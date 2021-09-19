خطوات تسجيل العاملين بـ«التعليم» للحصول على لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاحات فيروس كورونا وهو www.egcovac.mohp.gov.eg.

كما خصصت وزارة الصحة أيقونة خاصة للعاملين بوزارة التربية والتعليم على بوابة الموقع تسهيلاً على الراغبين في التسجيل والحصول على اللقاح.

وأوضحت أنه ستظهر رسالة بالبيانات الشخصية ليقوم صاحب الطلب بإملاء البيانات المطلوبة ومنها الاسم والسن والرقم القومي، ثم استكمال باقي الخطوات المطلوبة منك وستصلك رسالة بنجاح التسجيل.