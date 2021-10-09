أجل مشروعاته التليفزيونية حاليا.. محمد إمام في حي شعبي بسبب «عمهم»

بدأ الفنان الشاب محمد إمام خلال الساعات الماضية، تصوير فيلم الأكشن كوميدي الجديد باسم عمهم مع أمينة خليل وعدد كبير من النجوم من أجل العودة للسينما من جديد.

ويعود محمد إمام للأدوار الشعبية في فيلمه الجديد، و تم اختيار ديكور المنطقة الشعبية لتكون موقع التصوير الرئيسي للعمل، ويسعى طاقم العمل لتكثيف التصوير من أجل الانتهاء من في أقرب فرصة لعرضه في بداية العام الجديد.

- تأجيل الدخول في تجربة درامية جديدة

وبسبب الفيلم الجديد وتحضيراته المستمرة مؤخرا أجل إمام الدخول لتجربة درامية جديدة بعد تجربة النمر العام الماضي، ولم يحسم موقفه بعد ولكنه يقترب من الخروج من الموسم الرمضاني القادم.

- أبطال فيلم "عمهم"

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام ويشاركه في بطولته أمينة خليل، سيد رجب، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، ويعتمد الفيلم على تقديم بعض مشاهد الأكشن والجرافيك التي تتطلب تكلفة إنتاجية هائلة، واستعانت الشركة المنتجة بفريق عمل من إحدى الدول الأوروبية لتنفيذها.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل "النمر" وتتمثل قصة المسلسل في وجود شاب يتميز بالشجاعة في صعيد مصر، ويلقب بالنمر لشدة هذه الشجاعة، ويتورط في قتل أحد الأشخاص والذي يحاول أهله الأخذ بثأره، مما يجعله يهرب إلى القاهرة بعيدًا عن أهل القتيل، ويناقش المسلسل عددًا من القضايا الهامة في المجتمع أبرزها قضية الثأر.