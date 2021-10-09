رئيس "مياه سيناء": لن أسمح بأى تهاون فى وصول خدمات المياه والصرف للمواطنين

اجتمع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بالمهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء، ومديري عموم المناطق بقطاع جنوب سيناء، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتي ستعود بالنفع علي المواطن، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

‏‎وشدد "عرفة"، خلال الاجتماع، على أنه لن يسمح بأي تهاون في وصول خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين. مؤكدًا على "بذل كل الجهد لتحسين وتطوير الخدمات بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، وسرعة حل الشكاوى".