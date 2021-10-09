موعد اجازة نصف العام الدراسي 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل و تحصد نسب مشاهدة عالية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الجديد والخط الوقائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد 2021_2022 الذي انطلق اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لجميع المراحل التعليمية حيث تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس 3 فبراير على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 5 فبراير المقبل وتستمر لمدة 15 يوم وتنتهي في يوم الخميس 17 فبراير المقبل حيث تم اعتماد خطة وقائية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا خاصة في ظل انتشار الموجة الرابعة والتي تعد الأسرع انتشارًا.



تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الجديد 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد في منتصف شهر أغسطس الماضي حيث يبدأ العام اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري فيما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 3 فبراير بمدة دراسة فعلية 93 يوما فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير المقبل وتنتهي في يوم 9 يونيو 2022 بمدة دراسة فعلية 97 يوما على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 21 مايو 2022.

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الخطة الوقائية لتفادي خطر انتشار عدوى كورونا بين الطلاب

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022 وكيفية استمرار الدراسة في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين من أولياء أمور الطلاب حاليا حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة وقائية لتفادي خطر العدوى و التعايش مع الفيروس حيث تم وضع خطة زمنية لراحات الطلاب في فناء المدرسة بحيث يكون لكل فرقة دراسية موعد استراحة خاصة لتقليل نسب اشغال الفناء ومن ثم التلامس بالإضافة إلى تخصيص غرفة عزل للطلاب التي تظهر عليهم الأعراض وفريق طبي مقيم في المدارس لمتابعة الوضع الوبائي.