مع بدء العام الدراسي.. «التضامن» تحدد شروط تمويل المصروفات الدراسية

أكد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب تمويل دفع المصروفات الدراسية.

وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم التمويل خلال سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات.

وأشار البنك إلى أنه يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهرى.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية :-

أصحاب المرتبات: يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى و حال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك بالإضافة الى وثيقة مخاطر عدم السداد.

أصحاب المعاشات : تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى، بالإضافة الى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى تتعهد جهه عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك، على أن يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعه وعائدها دون الرجوع اليوم.

أما إجراءات الحصول على التمويل فهى:-

طلب الحصول على التمويل.

الرقم التأميني لطالب التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرفق حديث.

بيان مفردات الدخل.