طبيب يناشد المواطنين بتلقي لقاح كورونا: يحميك من الإصابة

حالة من القلق يعيش فيها المواطنين في مصر، وجميع أنحاء العالم مع دخول فصل الشتاء، وتعرض الكثير من المواطنين للإصابة بنزلات البرد التي تسبب الإعياء الشديد، بالتزامن مع وجود فيروس كورونا الذي أحدث العديد من الخسائر، سواء كانت في الأرواح أو على المستوى الاقتصادي.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا المصري سينوفاك فاكسيرا آمن وفعال ولا فرق بين المصرى والصينى، وتابع: "ليس هناك أى فارق بينه وبين أى لقاح أجنبي مستورد".

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لا يوجد علاقة بالمناعة الخاصة بالإنسان المتلقي للقاح كورونا والأعراض التي تعقب تلقيه اللقاح.

وأضافت الدكتور مجدي بدران، طبيب بمستشفى السويس العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "قوة أو ضعف العرض ليس لها علاقة بالمناعة وقوتها، ولا يوجد تفسير لهذا حتى الآن".

وتابع مجدي بدران، طبيب بمستشفى السويس العام: "الأعراض تظل من يومين لـ 14 يوم ملهاش قاعدة، بس الأغلب اليوم الخامس كانوا كويسين"، ناصحًا كافة الشباب وكِبار السن بالحصول على لقاح كورونا المصري سينوفاك أو غيره.

استعدادات وزارة الصحة بالمحافظات

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

ويجب عدم تطعيم الأشخاص دون سن 18 عاماً قبل صدور نتائج المزيد من الدراسات بهذا الشأن ويوصي فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي بإعطاء لقاح موديرنا mRNA-1273 على جرعتين (100 ميكروجرام، 0.5 ملغ لكل جرعة) بفاصل 28 يوماً بين الجرعتين. ويمكن تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين إلى 42 يوماً عند اللزوم.