تراجع غير متوقع في حجم الصادرات الألمانية خلال أغسطس

قال مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة، إن حجم الصادرات الألمانية تراجع على نحو غير متوقع في أغسطس، في حين زادت الواردات بأكثر من المتوقع.

وتراجعت الصادرات الألمانية بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق إلى 113 مليار يورو، بانخفاض 1.2 بالمئة، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بزيادتها 0.5 بالمئة.

وقفزت الواردات 3.5 بالمئة إلى 100.1 مليار يورو، وهو ما يقترب من مثلي معدل النمو المتوقع.

أما على الصعيد السياسي، يبدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، محادثات أولى لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين، رغم أن زعيمهم أرمين لاشيت لم يعترف بعد بهزيمته.

بعد عشرة أيام من الانتخابات التي فاز بها بصعوبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتكثّف المفاوضات في الكواليس في ألمانيا التي لا تزال متأثرة بالشلل الذي شهدته على مدى أشهر بعد الانتخابات التشريعية العام 2017؛ بسبب المفاوضات التي استمرت لوقت طويل.

وأعلن حزب الخضر الذي حلّ ثالثًا في انتخابات 26 سبتمبر،عن رغبته في تعميق المحادثات مع الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة إن "مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة".

من جهته، أوضح روبرت هابيك الذي يشارك بيربوك رئاسة حزب الخضر أن "مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت عن أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر) ممكنة خصوصًا في مجال السياسة الاجتماعية".

في أعقاب ذلك، تلقف الليبراليون من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي اليد الممدودة من حزب الخضر، رغم أنهم لم يخفوا في الأسابيع الأخيرة توجههم نحو تشكيل ائتلاف مع المحافظين.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عقد لقاء الخميس لبدء محادثات أولى بهدف رسم ملامح حكومة مقبلة "وسطية تقدمية"، بحسب زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر.