الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع غير متوقع في حجم الصادرات الألمانية خلال أغسطس

حجم الصادرات الألمانية
حجم الصادرات الألمانية

قال مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة، إن حجم الصادرات الألمانية تراجع على نحو غير متوقع في أغسطس، في حين زادت الواردات بأكثر من المتوقع.

وتراجعت الصادرات الألمانية بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق إلى 113 مليار يورو، بانخفاض 1.2 بالمئة، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بزيادتها 0.5 بالمئة.
وقفزت الواردات 3.5 بالمئة إلى 100.1 مليار يورو، وهو ما يقترب من مثلي معدل النمو المتوقع.

أما على الصعيد السياسي، يبدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، محادثات أولى لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين، رغم أن زعيمهم أرمين لاشيت لم يعترف بعد بهزيمته.

بعد عشرة أيام من الانتخابات التي فاز بها بصعوبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتكثّف المفاوضات في الكواليس في ألمانيا التي لا تزال متأثرة بالشلل الذي شهدته على مدى أشهر بعد الانتخابات التشريعية العام 2017؛ بسبب المفاوضات التي استمرت لوقت طويل.

وأعلن حزب الخضر الذي حلّ ثالثًا في انتخابات 26 سبتمبر،عن رغبته في تعميق المحادثات مع الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة إن "مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة".

من جهته، أوضح روبرت هابيك الذي يشارك بيربوك رئاسة حزب الخضر أن "مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت عن أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر) ممكنة خصوصًا في مجال السياسة الاجتماعية".

في أعقاب ذلك، تلقف الليبراليون من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي اليد الممدودة من حزب الخضر، رغم أنهم لم يخفوا في الأسابيع الأخيرة توجههم نحو تشكيل ائتلاف مع المحافظين.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عقد لقاء الخميس لبدء محادثات أولى بهدف رسم ملامح حكومة مقبلة "وسطية تقدمية"، بحسب زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر.

الصادرات الألمانية اقتصاد خبراء اقتصاد المانيا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»