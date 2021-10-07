الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لجنة الزمالك توجه رسالة للجماهير بعد أزمة وقف القيد

حسين لبيب
حسين لبيب

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا عقب توقيع عقوبة وقف قيد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين متتاليين.

وجاء البيان نصه كالتالي: 
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ الوهلة الأولى لتوليها المسئولية المواجهة وعدم إخفاء الحقائق عن الجماهير.
ومن هذا المنطلق ورغم استلام اللجنة للنادي وعليه قضايا (١٧ قضية دولية ما بين الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية الرياضية) إلا أنها تعاملت مع الأمر الواقع بالمواجهة وعدم إخفاء الحقائق ودون مواربة.


وتخص اللجنة بالذكر قضية إيقاف القيد عن النادي لفترتين بسبب توقيع اللاعب حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية بجانب توقيعه للزمالك في وقت سابق بعلم المسئولين عن النادي في هذا التوقيت وفقا لأقوال اللاعب نفسه.
وتداخلت اللجنة مع محكمة التحكيم الرياضي -كاس - ودافعت عن حق النادي قبل أن تتخذ المحكمة قرارها اليوم باستمرار قرار وقف القيد مع تخفيض العقوبة المالية الموقعة على النادي من ٤ ملايين دولار إلى ٢٠٠ ألف دولار فقط.
وحتى تطمئن اللجنة جماهير الزمالك في كل الأنحاء على مستقبل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد إذ تؤكد اللجنة أنها استطاعت إضافة ٤ لاعبين للقوة الضاربة للفريق في الموسم الجديد رغم الظروف الصعبة السابقة على رأسهم اللاعب الموهوب مصطفى فتحي العائد من إعارة من سموحة وعمر السعيد العائد من الجونة ومحمد أوناجم العائد من الوداد البيضاوي المغربي ورزاق سيسيه العائد من الاتحاد السكندري بعد الاطمئنان على كامل سلامته من الجراحة التي أجراها مؤخرا  وسيعود اللاعب خلال أيام ويخضع للفحص الطبي من جديد.. هذا إلى جانب عودة عبد الله جمعة في ثوبه الجديد بعد أن استعاد اللاعب فورمته وتركيزه من جديد بعد حل مشاكله.
كل هذا رغم ظروف عدم القيد الحالية وهي الظروف الخارجة عن إرادة اللجنة والتي وجدت نفسها فيها فجأة ودون مقدمات، وتعد اللجنة جماهير الزمالك بالحفاظ على كيان الفريق وقوامه الأساسي في الفترة المقبلة من أجل ضمان المنافسة على البطولات القادمة.

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وائل لطفي

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